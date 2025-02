Basket, Trapani Shark parte forte ma si spegne nel finale: a Cremona sconfitta per 85-80

Trapani parte forte, sembra poter imporre la propria superiorità, ma al PalaRadi di Cremona arriva una sconfitta pesante. La squadra di Repesa cede nel finale e incassa il secondo ko consecutivo, scivolando al quarto posto in classifica.

Dopo un primo quarto equilibrato (21-25), la Vanoli alza i ritmi e firma un secondo periodo dominante, andando all’intervallo avanti 48-44. Trapani reagisce nel terzo quarto, stringe la difesa e si riporta avanti (59-62), ma nel momento decisivo si spegne.

L’ultima frazione è tutta di Cremona, che con le triple di Willis e le giocate di Owens e Davis firma il sorpasso e chiude sul definitivo 85-80. Tra i granata, Petrucelli (16 punti) e Alibegovic (14) non bastano. Repesa non cerca alibi: «Sono molto preoccupato, ho gestito male i timeout». Ora testa alle Final Eight di Coppa Italia: giovedì (13 febbraio) esordio a Torino contro Trieste.