Pallamano A1, Handball Erice inarrestabile batte Ferrara e resta la regina in vetta

Non si ferma la corsa dell’Handball Erice, altri due punti, contro una non arrendevole Ferrara, e primato solitario che continua nella classifica di A1 di pallamano. Le Arpie hanno ribadito la loro superiorità, costruendo sin dall’inizio il loro successo, sia sul piano individuale che sul profilo di squadra.

Il nuovo coach Cristina Cabeza Gutiérrez non ha stravolto l’impianto complessivo, ma sta rinnovando certi meccanismi tattici, per valorizzare il talento a disposizione e - con vista sui play-off e sulle final eight di Coppa Italia - rimodulare l’approccio offensivo con l’inserimento dei volti nuovi Barbosa e Do Nascimento. “Stiamo lavorando bene - osserva Bevelyn Eghianruwa (nella foto) pivot dell’Handball Erice - e arriveremo pronte agli appuntamenti più importanti della stagione. Abbiamo iniziato la gara commettendo diversi errori, soprattutto al tiro.

Con il trascorrere dei minuti. però, siamo riuscite a trovare equilibri migliori e a disputare una buona gara contro Ferrara».