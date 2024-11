Pallamano A1, Erice vince a tavolino ed è solo al primo posto: l'avversaria non era in regola col tesseramento

Il giudice sportivo consegna il primo posto solitario della serie A1 di pallamano alle ragazze dell’Handball Erice. Con un comunicato ufficiale è cambiato a tavolino il risultato della partita di campionato dello scorso sabato, durante la quale le Arpie avevano pareggiato 21-21 in casa del Cassano Magnago: 0-5 in favore delle siciliane, il risultato commutato dal giudice.

La ragione della decisione è presto spiegata, in poche righe: «la società Cassano Magnago ha iscritto a referto l’atleta Gozzi Giulia, non in regola con le norme federali in materia di tesseramento alla data di svolgimento della gara».

In virtù di questo pronunciamento la classifica vede Erice al primo posto solitario con 14 punti, il Cassano Magnano che scivola in seconda posizione, con 12 punti, gli stessi di un’altra squadra pretendente al titolo tricolore, il Salerno.