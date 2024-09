Nasce il primo rally del Belice, due giorni di gare tra le bellezze della valle

Lo shakedown, la possibilità per i partecipanti di provare le vetture in assetto da gara, sarà a Partanna, lungo la Strada Provinciale 17 per un totale di 2,7 chilometri, mentre la Prova Speciale 1 sarà di 4,3 chilometri a Gibellina, sulla Statale 188. Le altre prove speciali, invece, verranno ripetute 3 volte: la numero 2 si terrà al Cretto di Burri e si snoderà per 4,85 chilometri sulla Strada provinciale 5, la numero 3 scatterà al Canalotto, sulla Strada provinciale 26 e avrà una lunghezza di 9,01 chilometri, mentre la numero 4 sarà al Cassaro, sulla Strada provinciale 17 per 5,01 chilometri.

Il via alla kermesse motoristica avverrà da piazza Falcone Borsellino a Partanna e le vetture si sfideranno in due giorni, percorrendo 222,53 chilometri, di cui 60,64 nelle 10 prove speciali previste, mentre saranno 23 i controlli orari.

Il rally, valevole per il campionato siciliano rally e per il campionato siciliano auto storiche rally, è organizzato dall’Automobile Club Trapani con la collaborazione dello Sporting Club Partanna e rappresenta una novità nel panorama motoristico siciliano.

L’intero percorso è già stato visionato dall’Aci Sport attraverso l’ispettore Guido Amore, ricevendo l’apprezzamento per la particolarità del tracciato. «Siamo contenti di poter dare il via a questa nuova competizione, con una specialità che si snoderà lungo un percorso fascinoso, quello della Valle del Belice, tra rovine e bellezze – è il pensiero di Giovanni Pellegrino (nella foto), presidente dell’Ac Trapani -. È il nostro modo di essere vicini alla comunità, attraverso una manifestazione che funge da promozione del territorio e delle attività imprenditoriali e artigianali locali. Le stesse che hanno mostrato grande intraprendenza per il rilancio di questa parte di Sicilia colpita dal terremoto del ’68 e con il Rally Valle del Belice metteremo in evidenza anche le eccellenze della nostra agricoltura, dall’olio alla Nocellara del Belice. Una iniziativa che stiamo realizzando assieme allo Sporting Club Partanna e ai sindaci dei cinque Comuni che fanno parte dell’Unione dei Comuni Valle del Belice, anche loro impegnati per la buona riuscita della manifestazione e per la promozione di questa nostra porzione di territorio».