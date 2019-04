Alcamo-Parmonval, nervosismo e 3 espulsioni: 0-0

Ottengono un punto per parte, l'Alba Alcamo e la Parmonval, al termine di una partita a tratti condizionata da un ingiustificabile nervosismo su entrambi i fronti, tant'è che si registrano ben tre espulsi di cui due della formazione palermitana, i due Cardinale, e Pirrone tra i bianconeri.

Le occasioni per passare in vantaggio non sono mancate all'una né all'altra squadra, ma era lecito attendersi qualcosa di più, soprattutto da parte dell'Alcamo che avrebbe potuto chiudere in bellezza di fronte al proprio pubblico una stagione complicata, nella quale il gruppo di Riccardo Chico è riuscito a raggiungere in anticipo la salvezza diretta già prima di questa sfida.

