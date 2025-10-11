Premio 91025, nasce il riconoscimento «Marsalesi nel Mondo»

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il Premio si prepara all’undicesima edizione: appuntamento domenica 16 novembre al Teatro Comunale “Sollima” di Marsala. Il Premio 91025, manifestazione ideata e diretta da Filippo Peralta, giunge quest’anno alla sua undicesima edizione. L’evento, che nel tempo ha premiato personalità, realtà e istituzioni che si sono distinte per impegno, valore e contributo al territorio, si arricchisce quest’anno di una nuova sezione speciale: il riconoscimento “Marsalesi nel Mondo”.

Questa nuova categoria nasce per dare voce e visibilità a tutti quei marsalesi che hanno realizzato la loro attività o professione all’estero, raggiungendo traguardi importanti e contribuendo a portare con orgoglio il nome di Marsala oltre i confini nazionali.

“Ogni anno viviamo grandi emozioni nel raccontare le storie di chi fa grande la nostra città,” – dichiara Filippo Peralta, ideatore e patron del Premio – “ma quest’anno vogliamo dare spazio anche a chi, pur lontano, continua a rappresentare i valori e la passione della nostra terra. Marsala è nel cuore di chi la ama, ovunque si trovi.”

Il Premio 91025 – XI Edizione si terrà domenica 16 novembre 2025, alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale “E. Sollima” di Marsala, che per la prima volta ospiterà la manifestazione in un contesto prestigioso e simbolico per la cultura cittadina.

