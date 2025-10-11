Premio 91025, nasce il riconoscimento «Marsalesi nel Mondo»

Il Premio si prepara all’undicesima edizione: appuntamento domenica 16 novembre al Teatro Comunale “Sollima” di Marsala. Il Premio 91025, manifestazione ideata e diretta da Filippo Peralta, giunge quest’anno alla sua undicesima edizione. L’evento, che nel tempo ha premiato personalità, realtà e istituzioni che si sono distinte per impegno, valore e contributo al territorio, si arricchisce quest’anno di una nuova sezione speciale: il riconoscimento “Marsalesi nel Mondo”.

Questa nuova categoria nasce per dare voce e visibilità a tutti quei marsalesi che hanno realizzato la loro attività o professione all’estero, raggiungendo traguardi importanti e contribuendo a portare con orgoglio il nome di Marsala oltre i confini nazionali.