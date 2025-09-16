Sicilia, domenica l’Open Day per la donazione del sangue in memoria di Falcone, Borsellino e Livatino

Domenica 21 settembre, in occasione del 35° anniversario dell’assassinio del giudice Rosario Livatino, si terrà in Sicilia la terza e ultima delle «giornate per la donazione del sangue e del plasma» istituite con decreto del presidente della Regione, in memoria dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle loro scorte, e dello stesso Livatino.

A Palermo l'unità di Medicina trasfusionale del Policlinico sarà aperta in via straordinaria dalle 8 alle 13 per accogliere tutti coloro che vorranno donare. «La donazione di sangue e plasma, così come degli organi, non è solo un atto di generosità personale, ma anche un gesto di cura verso i pazienti che necessitano di trattamenti salvavita – sottolinea la direttrice generale Maria Grazia Furnari –. Ogni unità di sangue donato e ogni organo trapiantato hanno il potere di restituire speranza a chi ne ha bisogno. Partecipare a questa iniziativa significa contribuire attivamente al benessere di chi ci circonda e migliorare la qualità della vita di molte persone». Furnari ha inoltre ricordato l’impegno del Policlinico nelle scuole e nei corsi universitari per sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del dono.