Trapani, al via il Taxi Sociale di Prof.as.s. per anziani e persone fragili

Parte ufficialmente il Taxi Sociale, servizio di mobilità a «prezzi sociali» rivolto ad anziani, persone con disabilità e cittadini con particolari vulnerabilità del territorio dei Comuni Elimo-Ericini e del capoluogo. Il servizio, attivato dall’associazione Prof.as.s. (Professione assistente sociale) di Trapani, è stato presentato nei giorni scorsi a Custonaci nel corso di un incontro con le istituzioni locali.

Il progetto è stato finanziato grazie alla partecipazione al bando del Gal Elimos, che ha assegnato all’associazione il mezzo di trasporto. Il servizio offre accompagnamento per visite mediche, terapie, pratiche burocratiche o per lo svolgimento di attività quotidiane, ed è attivo su prenotazione con personale qualificato e volontari formati.

All’incontro di presentazione hanno preso parte il presidente dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini e sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, l’assessore ai Servizi Sociali Maria Pia Zichichi e la consigliera comunale Anna Poma.

«Il nostro Taxi Sociale – afferma il Presidente di Prof.as.s., Giacomo Sansica – non è solo un mezzo di trasporto: è un ponte tra le persone e i loro diritti. Vogliamo che nessuno resti indietro per una questione di mobilità».