Nel testamento di Armani c’è pure un mazarese, eredita quasi un milione

Il mondo della moda è in fermento dopo la notizia del testamento di Giorgio Armani: tra i nomi più inaspettati figura il mazarese Angelo Bonsignore, dipendente dell’ufficio stile e volto noto del dietro le quinte del celebre marchio. Armani, infatti, ha deciso di destinare a Bonsignore buoni del tesoro poliennali al 2030 per un valore di 935 mila euro. Ungesto che conferma un legame professionale e personale che durava da oltre dieci anni. Nato a Mazara del Vallo 44 anni fa e padre di una figlia, Bonsignore ha contribuito alla creazione delle iconiche sneakers del brand e ha persino calcato alcune passerelle, proprio come modello.
