Pantelleria in lacrime, Illirico ricorda Armani: «Per noi è stato un padre, l’isola non lo dimenticherà mai»

«Giorgio Armani rimarrà sempre nel mio cuore. È stato come un padre per me e per tutti noi collaboratori». A parlare è Claudio Illirico, pantesco Doc e punto di riferimento di Armani a Pantelleria, per oltre 27 anni. Illirico è il coordinatore della villa e dei terreni dello stilista nell’isola.

«L’ultima volta che l’ho sentito, è stato lo scorso 16 agosto. Ci siamo videochiamati - racconta Claudio - gli ho fatto salutare in videochiamata alcuni ospiti che erano qui nella villa. Mi ha detto che non vedeva l’ora di tornare. Stava facendo delle terapie e non poteva venire, ma era sereno, perché noi siamo una squadra di 9 persone fidate, che curano quotidianamente la sua tenuta».

Claudio è commosso, parla a stento. Ha perso un vero e proprio familiare. Nel lontano 2004 una tragedia ha scosso la sua vita. Sua figlia, una bambina di appena sette anni, perde la vita per una malattia fulminante e nonostante il tempestivo intervento dell’elisoccorso, morì poco dopo. Giorgio Armani in quell’occasione dimostrò una sensibilità straordinaria. «È stato molto vicino a me e alla mia famiglia, in tutto e per tutto. In quei momenti terribili lui non mi ha mai abbandonato. Aveva a cuore da sempre la sanità, tanto che già prima della prematura scomparsa di mia figlia, aveva acquistato dei macchinari per l’ospedale di Pantelleria. Dopo la tragedia, ha continuato a farlo. Lui era altruista e generoso e aiutava tutti. Io coordino le otto persone che lavorano qui e lui mi ha dato sempre massima fiducia. Ho girato tanto con lui e mi ha fatto conoscere persone e mai avrei immaginato nella vita di poter sedere accanto a loro, a tavola. Lui me l’ha permesso. Ci sono tante cose, ma tante che Giorgio ha fatto per Pantelleria. Noi non possiamo e non dimenticheremo mai».