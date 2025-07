Misiliscemi, il Comune ricorda la strage di via D'Amelio e le vittime della mafia

L’amministrazione comunale di Misiliscemi commemora, con due momenti di riflessione e in ricordo di tutti coloro che hanno combattuto la mafia, la ricorrenza del 19 luglio, in occasione del 33° anniversario della strage di via d’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Il 18 luglio alle ore 21.15 al Molo Uccello Pio, a Salinagrande, andrà in scena lo spettacolo teatrale di e con Rosaria Bonfiglio dal titolo “Vite private”, che nasce dalla voglia di raccontare le storie di due donne coetanee trapanesi, Rita Atria e Margherita Asta; una pièce voluta per valorizzare la memoria e sensibilizzare le coscienze, frutto di studio, riflessioni personali e voglia di rinascita da parte della sua stessa autrice e interprete.