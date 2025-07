Inner Wheel Club Trapani, Gianfranca Basiricò Strazzera nuovo presidente

Passaggio della campana all’interno dell’Inner Wheel Club Trapani: è Gianfranca Basiricò Strazzera la presidente 2025-2026 e subentra ad Angela Maria Coppola Todaro. La cerimonia si è svolta pochi giorni fa e ha siglato la nuova presidenza e il suo direttivo, così composto: past president, Angela Maria Coppola Todaro; vicepresidente, Angela Pollina D’Angelo; segretaria: Mirella Cardella Maltese; tesoriera: Maria Concetta Serse e, consiglieri: Nuccia Salvo Adragna, Gisella Stampa, Pina Castiglione Levante, Iris Bonanno Conti La Rocca. Addetto stampa, Mariella Sugameli Campo; addetta ai servizi Internazionali, Dominique Cusenza Ditta.

La neo presidente Gianfranca Basiricò, dirigente medico di cardiologia all’ospedale Sant’Antonio Abate, durante la serata ha esposto le linee generali dei progetti caratterizzanti l’anno che si appresta a condurre, all’insegna del tema condiviso dalla presidente internazionale Kay Morland “Fatti avanti e dai l’esempio. Sii d’ispirazione e promuovi il nostro brand”. Morland, suggerisce di dare l’esempio, nella propria comunità e ovunque sia necessario, in nome degli ideali dell’amicizia e del servizio personale. Le sue parole sono state condivise dalla Basiricò, che ha specificato come l’azione del club sarà rivolta alla tutela della salute e allo sviluppo del territorio. Sono state pure presentate e accolte dalla past president nazionale 2002/2003 Nuccia Salvo Adragna, le due nuove socie, gli avvocati, Giuseppina Stampa e Mariapia Angelo Tartamella. Emozionante per i presenti, il momento dell’attestazione di amicizia alla socia decana, Rina Piazza La Commare per la lunga militanza nel Club. Nella foto, Mariella Sugameli, Angela Todaro, Gianfranca Basiricò, Mirella Cardella.