«I nuovi abitanti di Trapani», indagine sul territorio

Indagine sugli stanziamenti estranei al territorio, l’argomento della conferenza «I nuovi abitanti di Trapani», che si terrà oggi alle 18,30, alla Casina delle Palme. L’annuncio dell’incontro, propone il quesito se, in questo contesto, giovani e meno giovani in loco, possano essere una risorsa. L’organizzazione è a cura del Lions Club Trapani, presieduto per l’anno sociale 2024-2025, da Paolo Salerno. Il dibattito partirà dall’osservazione del numero significativo di cittadini, provenienti da altre parti d’Italia e dall’estero, che hanno scelto di passare parte della loro vita a Trapani, proprio perché a tal fine, tanti sono stati gli acquisti e gli affitti immobiliari negli ultimi anni. Dall’esposizione dei relatori, saranno forniti i numeri del fenomeno e indagati i significati sociologici. Moderatore, Paolo Salerno, interverranno: la sociologa, Ignazia Bartholini e l’architetto Vito Corte. Sono previsti interventi dei nuovi residenti in città.