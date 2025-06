Dattilo capitale del folklore: dal 27 al 29 giugno canti, danze e identità

Dattilo, incantevole borgo trapanese, si prepara a diventare capitale del folklore siciliano dal 27 al 29 giugno 2025. In occasione del Dattilo Cannolo Fest, tra profumi dolciari e sapori autentici, prenderà vita una manifestazione che promette di essere un tuffo profondo nell’anima della Sicilia: “Dattilo Capitale del Folklore”, progetto promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e organizzato con passione e cura dalla Pro Loco Dattilo APS.

27 giugno: apertura con il gruppo folkloristico "Coro Città di Trapani", portavoce delle melodie più suggestive del territorio;

28 giugno: protagonista sarà il gruppo "Val di Mazara", noto per la sua energia danzante e la ricercatezza dei repertori tradizionali;

29 giugno: chiusura affidata a "I Burgisi di Marsala", custodi di canti e balli che raccontano storie di popolo e orgoglio contadino.

L’obiettivo del progetto va oltre la celebrazione festiva. Si tratta di un piano culturale ben definito: salvaguardare le espressioni popolari siciliane e renderle accessibili a un pubblico vasto, promuovendo nel contempo un turismo più consapevole e destagionalizzato.

In un’epoca in cui l’omologazione culturale rischia di appiattire le specificità locali, “Dattilo Capitale del Folklore” diventa un atto di resistenza identitaria. Una proposta concreta che punta a tutelare il patrimonio intangibile siciliano, sostenere il tessuto socioeconomico locale e a stimolare l’interesse delle nuove generazioni verso le proprie radici.

La manifestazione è il risultato di una virtuosa collaborazione tra enti pubblici, associazioni culturali e cittadini. Un esempio concreto di come la cultura possa fare rete, coinvolgendo attivamente la comunità e trasformando un evento in un’opportunità di crescita e riscoperta.

“Dattilo Capitale del Folklore” non è solo un evento: è una chiamata a raccolta per tutti coloro che amano la Sicilia autentica, quella che vibra nei dettagli di un costume, nel ritmo di una tarantella, nelle parole di un canto tramandato.

Che siate appassionati di tradizioni, turisti curiosi o semplici viaggiatori dell’anima, dal 27 al 29 giugno Dattilo vi aspetta per danzare insieme al ritmo della memoria. Perché custodire il passato è il primo passo per costruire un futuro che non dimentica.

Evento inserito nel calendario ufficiale delle manifestazioni della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.