Raduno dei Bersaglieri, a Marsala il gran finale con i 165 anni dei Mille

Al ritmo inconfondibile delle trombe piumate, il corteo attraversa le vie del centro cittadino via Mazzini, piazza del Popolo, via Vespri, via Scipione l’Africano, Lungomare Boeo, viale Isonzo fino a Piazza della Vittoria, dove le autorità civili e militari renderanno omaggio alla Tribuna d’Onore. E qui davanti a migliaia di persone e agli obiettivi di fotografi e cameraman si diffonde l’evento della Marsala città-simbolo dell’Italia Unita, fra piume al vento e bandiere tricolori. Il pomeriggio è dedicato alla memoria e alla cultura: alle 15:30, al complesso San Pietro, la Biblioteca comunale intitola la Sala Studiosi a Benedetto Cottone, figura storica della politica locale e nazionale.

Oggi Marsala vive una giornata dal fortissimo valore simbolico: si celebrano infatti i 165 anni dallo sbarco di Giuseppe Garibaldi e dei Mille e si chiude ufficialmente il 72 Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Due storie intrecciate quella risorgimentale e quella bersaglieresca che si fondono in un’unica narrazione di coraggio e memoria collettiva. Si parte alle 9:30 con la grande sfilata delle fanfare in partenza da Piazza Francesco Pizzo.

Segue, alle 16:30, a Villa del Rosario, la commemorazione delle vittime civili dell’11 maggio 1943, un momento di profondo raccoglimento per ricordare chi perse la vita nei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Alle 17, nuovamente in piazza della Vittoria, si rinnova l’omaggio a Giuseppe Garibaldi, figura centrale nel destino d’Italia e di Marsala, che proprio qui mosse il primo passo verso l’Unità. L’evento si chiude simbolicamente con l’ammainabandiera previsto per le ore 18 al Monumento ai Marinai d’Italia. Corteo al via da piazza della Vittoria per proseguire nelle vie XI Maggio, Garibaldi, L’Africano, Colonnello Maltese e Lungomare Mediterraneo.