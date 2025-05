La riserva naturale delle Saline di Trapani festeggia trent'anni

La riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco festeggia i 30 anni dalla sua istituzione. Per le celebrazioni sono in programma eventi, escursioni e momenti di riflessione aperti al pubblico. Ieri si è tenuto un workshop della rete educazione Wwf Italia, che ha visto la partecipazione di educatori, esperti, insegnanti e operatori.

Istituita con decreto l’11 maggio 1995 e affidata al Wwf Italia, la riserva è un ecosistema di biodiversità, simbolo di tutela della natura e di sviluppo sostenibile. Fa parte del sistema regionale delle aree protette.

«Questo trentennale è un momento di gratitudine verso chi ha creduto nella tutela di questo luogo straordinario, ma anche un nuovo punto di partenza - afferma Silvana Piacentino, direttrice della riserva - La natura non ha voce, ma ha bisogno della nostra. Continueremo a lavorare per un futuro in cui l’ambiente, la cultura e il benessere possano convivere, coinvolgendo istituzioni, cittadini e imprese in una sfida comune di responsabilità e speranza».