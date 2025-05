Raduno dei Bersaglieri a Marsala, fanfare in concerto e incontri

Sulle note della «Fanfara Palermo col. Giacomo Alfano» sono entrate nel vivo, stamane, in piazza della Repubblica, a Marsala, le manifestazioni della terza giornata del 72° Raduno nazionale dei bersaglieri. Al Teatro Impero, invece, ieri sera, per la «Festa dell’Europa», oltre alla fanfara Palermo, si sono esibite in concerto diverse altre fanfare, tra le quali quelle di Roma e San Donà di Piave, nonché del Coro di Mineo.

«L'evento - sottolinea una nota dell’ufficio stampa del 72° Raduno - ha registrato il tutto esaurito, con oltre 1200 spettatori, costringendo gli organizzatori a predisporre un maxischermo in piazza della Repubblica per accogliere il pubblico rimasto fuori dal teatro». Nel finale del concerto, 104 musicisti hanno eseguito insieme brani storici del repertorio del Corpo dei bersaglieri e l’Inno di Mameli. Ieri pomeriggio, inoltre, al Teatro comunale «Eliodoro Sollima», si è tenuto il convegno «Bersaglieri e Garibaldini», con studiosi e rappresentanti militari che hanno ripercorso le comuni radici storiche dei due corpi. Il generale Giuseppenicola Tota, presidente dell’associazione nazionale bersaglieri, e la professoressa Cristina Vernizzi, vice presidente del Centro studi risorgimentali e garibaldini, hanno evidenziato come la Brigata Bersaglieri «Garibaldi», istituita nel 1975, «rappresenti ancora oggi la sintesi perfetta tra i valori di rapidità e sacrificio dei Bersaglieri e l’audacia garibaldina».