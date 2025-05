Trapani, addio a Guido Bova: storico fotografo e volto del giornalismo locale

Partito da Vita, si era trasferito da giovane a Roma. Aveva il sogno di fare l'attore. Aveva preso parte ad alcune pellicole e mostrava con orgoglio alcuni scatti. Tra questi quello che lo ritraeva vestito da giovane balilla. L'altra sua grande passione era la fotografia. Raccontava di essere stato uno dei fotografi di Giorgio Almirante. Tuttavia non ebbe fortuna a Roma e tornò in Sicilia a Trapani dove iniziò a lavorare prima come imbianchino e poi verniciatore.

Personaggio conosciutissimo in città: non c'era trapanese che non l'avesse conosciuto e non c'era cronista che non volesse essere accompagnato da lui per un servizio. Aveva un modo tutto suo di approcciarsi al mestiere. Riusciva anche in situazioni difficili, lì dove i cronisti non riuscivano ad arrivare. Le sue foto hanno raccontato fatti e storie di Trapani per tre decenni, un pezzo di storia di cui è stato protagonista vero, autentico, indimenticabile.

