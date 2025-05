Trapani, salvato da un equipaggio dell'Aeronautica, professore tedesco incontra i militari tre anni dopo

La notte del 18 marzo 2022 un elicottero dell’82° centro Sar di Trapani-Birgi lo ha soccorso mentre, affetto da una grave crisi respiratoria, si trovava a bordo della nave Sea-Eye4 nel Canale di Sicilia. Oggi il professore Georg Scharfenberg di Ratisbona (Germania) ha fatto visita al centro Sar per incontrare l’equipaggio che lo ha salvato.

A distanza di tre anni il cittadino tedesco è riuscito a mettersi in contatto con la base aeronautica: ha scritto dapprima una lettera e ha inviato un video al comandante Nicolò Nicolosi che, proprio tre anni fa, era capo equipaggio.

Stamattina è venuto in Sicilia. Georg Scharfenberg ha ripercorso dal vivo i momenti più salienti e le sensazioni provate in quella situazione: dalla paura vissuta di non farcela quando i medici di bordo della SeaEye4 gli avevano detto che doveva essere trasportato immediatamente in ospedale, alla gioia di sentire il battito delle pale dell’HH139 dell’Aeronautica militare che lo ha trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.