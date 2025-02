Malattie rare, a Erice la ricerca al centro del congresso dei biologi

Febbraio è un mese fondamentale per la sensibilizzazione sulle malattie rare, in quanto il 28 si celebra la Giornata mondiale delle Malattie Rare, un’importante occasione per focalizzare l’attenzione su queste patologie poco conosciute ma che colpiscono milioni di persone nel mondo. «Anche noi, come Ordine dei Biologi della Sicilia - spiegano il professor Alessandro Pitruzzella presidente dell’Ordine Biologi della Sicilia e il dottor Giovanni Polizzi, consigliere dell’Ordine e esponsabile organizzativo dell’evento -, siamo profondamente sensibili a questo tema e quest’anno presenteremo la seconda edizione del Congresso sulle Malattie Rare, che si terrà il 29 marzo ad Erice, nel centro Ettore Majorana. L’evento vedrà la partecipazione di relatori di caratura internazionale e offrirà uno spazio di aggiornamento e confronto per tutti gli operatori del settore, con l’obiettivo di approfondire le ultime scoperte scientifiche e le innovazioni nel trattamento di queste malattie.

Il congresso rappresenta un’opportunità unica per approfondire tematiche di grande rilevanza e per fare il punto sui progressi scientifici. Sarà un’occasione di crescita professionale per tutti coloro che operano in questo settore cruciale.