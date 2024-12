Oltre 6mila visitatori al presepe vivente di Custonaci, visitabile anche dal 4 al 6 gennaio

Sono stati oltre 6 mila, dal 25 al 29 dicembre, i visitatori del presepe vivente di Custonaci (Trapani), che ormai da 40 anni si svolge nella famosa Grotta Mangiapane e che richiama turisti e curiosi da ogni parte del mondo, facendo tornare indietro nel tempo ad una Sicilia rurale che non c’è più.

«Il nostro presepe vivente - dice il sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte - si conferma, anche quest’anno, tra gli eventi di grande richiamo turistico della nostra Sicilia. In questi primi giorni oltre 6mila visitatori hanno avuto modo di conoscere il nostro borgo, con il villaggio di Natale illuminato a festa, e subito dopo la rappresentazione nella Grotta Mangiapane».

La manifestazione proseguirà ancora dal 4 al 6 gennaio prossimi. «Ci aspettiamo tantissime persone, che non si lasceranno sfuggire l’occasione di vedere qualcosa di unico nel suo genere - aggiunge il sindaco -. Il nostro presepe vivente è, infatti, considerato dalle principali agenzie di stampa nazionali tra i dieci più bei presepi viventi d’Italia. Per la nostra città - conclude il sindaco - si tratta di una bellissima vetrina, per far conoscere Custonaci in tutta la sua bellezza, diventa un’occasione di interesse alle visite anche in altri periodi dell’anno».