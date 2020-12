Miss Italia, il grande sogno della marsalese Sofia Fici in una finale ridotta

C’è una sola siciliana in finale a Miss Italia, in un’edizione ridotta per le restrizioni della pandemia. Si chiama Sofia Fici, ha diciannove anni ed è di Marsala. Sono ventitré in tutto le finaliste che questo pomeriggio a Roma si contenderanno la corona che l’anno scorso fu della lombarda Carolina Stramare.

Bella, bruna con gli occhi castani, Sofia è alta 1,72. Non nasconde la sua emozione, ma oggi proverà a vincere. Con lei in finale una rappresentante per ciascuna delle altre regioni italiane. L’Emilia Romagna però ne avrà due come da tradizione (Miss Emilia e Miss Romana), poi ci sarà anche Miss Roma e la prima Miss dell’anno, eletta nel giorno di Capodanno, quest’anno chiamata Miss 365.

La giuria è presieduta dall’attore Paolo Conticini e composta dalla criminologa Roberta Buzzone, da Miss Italia 1999 Manila Nazzaro, dal modello Akash Kumar, dalla fotografa Tiziana Luxardo, dal medico specialista in Ortodonzia e studioso di riabilitazione estetica Raoul D’Alessio e dalla psicoterapeuta Maddalena Cialdella.

