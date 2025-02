Pianista di talento a sei anni: Alessandro Gervasi di Buseto sarà ospite a Sanremo 2025

Sei anni e un grande talento musicale. Strumento: il pianoforte. Lui è Alessandro Gervasi, è di Buseto Palizzolo, centro della provincia di Trapani, e sarà ospite del prossimo Festival di Sanremo. Ne dà notizia su Facebook la pagina istituzionale del Comune di Buseto, rendendo pubblica anche un’altra novità.

«Siamo fieri di annunciare - si legge sulla pagina social - che Alessandro Gervasi, giovanissimo pianista di Buseto Palizzolo, debutterà in prima serata su Rai 1 il 18 febbraio nel film Champagne, dedicato alla vita di Peppino di Capri. Alessandro interpreterà il celebre artista da bambino, portando sullo schermo il suo straordinario talento e la sua incredibile sensibilità musicale». Il talenti del bambino di Buseto non ha lasciato indifferente nemmeno la direzione artistica della più importante kermesse canora italiana. «Le emozioni non finiscono qui! Il nostro piccolo prodigio - prosegue la nota del Comune di Buseto Palizzolo - continuerà a farci sognare su uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia: sarà ospite di Carlo Conti al 75° Festival di Sanremo! Un’occasione unica e straordinaria, che porterà il suo talento sotto i riflettori dell’Ariston, davanti a milioni di spettatori. Esibirsi a Sanremo è un traguardo che consacra i grandi della musica e vederci rappresentati da un giovane talento della nostra comunità ci riempie di orgoglio e commozione».