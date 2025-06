Asp Trapani, un piano per la prevenzione degli effetti delle ondate calore

Anche per l’estate 2025, l’Unità operativa per l’Educazione e la promozione della salute dell’Asp Trapani, con responsabile Giuseppe Valenti, ha predisposto un «Piano operativo locale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore», in ossequio alle linee guida regionali per proteggere i soggetti fragili. Lo scopo è prevenire e contrastare i danni per l’organismo determinati dalle ondate di calore, condizioni climatiche in cui si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, associate ad alti tassi di umidità, assenza di ventilazione e forte irradiamento solare.

Il piano operativo dell’Azienda sanitaria provinciale prevede un insieme di azioni mirate alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore con l’attivazione di una rete di assistenza che comprende, oltre ai Mmg (Medici di medicina generale), tutta una serie di strutture dell’Asp: i Presidi di continuità assistenziale, le Guardie mediche turistiche, i Ppi (Punti di primo intervento), la Protezione civile, i Pte (Punti territoriali di emergenza) e i Pronto soccorso ospedalieri, nonché eventuali servizi di volontariato sociale e degli enti locali. Saranno le C.o.t. (Centrali operative territoriali) dell’Asp che, ricevute le segnalazioni, attiveranno le U.c.a. (Unità di continuità assistenziale) per eventuali interventi di assistenza domiciliare, dice l’Asp trapanese. I medici di famiglia, inoltre, avranno cura di avviare una sorveglianza attiva sui propri assistiti in condizioni di fragilità, e in particolare su quelli che vivono da soli, verificando anche telefonicamente le condizioni di salute nei momenti di intervenute ondate di calore.