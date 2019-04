Semifinale di Coppa Italia: Trapani ko di misura sul campo della Viterbese

Nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia di serie C, il Trapani perde di misura (1-0) sul rettangolo di gioco della Viterbese e rimanda tutto alla gara di ritorno del 10 aprile al Provinciale.

Per la cronaca l’incontro si presenta subito combattuto con entrambe le formazioni che si affrontano a viso aperto. Al 14’ i granata devono fare a meno del difensore Garufo che viene sostituito per un guaio muscolare da Scrugli. Un minuto dopo è la Viterbese a rendersi pericolosa con una incursione di Zerbin sulla quale deve mettere una pezza il portiere Ferrara. Al 19’ è Coda a tentare la via del gol ma la difesa trapanese non si lascia sorprendere.

Il Trapani cerca spesso le ripartenze però non punge nella maniera voluta. I fraseggi non sono precisi e i tentativi della compagine di Italiano risultano preda della retroguardia di casa. Il confronto non è bello con errori dell’una e dall’altra parte. Nella ripresa al 47’ il Trapani ha una grande occasione con Mastaj che non conclude in maniera efficace mandando sul corpo del portiere Valentini in uscita. Al 56’ buona azione Nzola-Dambros con quest’ultimo che viene bloccato dall’uscita a valanga del guardiapali laziale. Il Trapani appare più velleitario. La Viterbese non si ritrova. I granata insistono sempre di più ma non trovano la stoccata vincente.

Italiano inserisce Costa Ferreira e Fedato per Franco e Dambros. Al 78’ entrano Da Silva per Taugourdeau e Lomolino al posto di Girasole. Mancano le emozioni. Il pari sembra andar bene ai trapanesi in maglia bianca. All’87’ la sorpresa con il vantaggio della Viterbese. E’ Polidori a muoversi bene sulla destra, il suo suggerimento giunge nei pressi di Molinaro che anticipa la difesa granata e mette la palla nel sacco. L’ultima occasione è per il trapanese Fedato che, invece di mettere la sfera di cuoio al centro, manda debolmente tra le mani del portiere di casa. E’ la seconda sconfitta consecutiva per i granata, superati in campionato il 17 marzo per 4-1 sul terreno del Francavilla.

