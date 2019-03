Calcio, il Trapani celebra il 114° anniversario: sconti per famiglie e bambini contro la Viterbese

2 aprile 1905. È una data indimenticabile per i tifosi del Trapani Calcio. Proprio quel giorno nacque la società, così come ha sancito, grazie ai suoi studi, il giornalista Franco Auci.

Un anniversario che, quest'anno, il Trapani Calcio vuole festeggiare in grande insieme ai propri tifosi. In occasione di Trapani-Viterbese, gara valida per la trentatreesima giornata di campionato, che si disputerà presso lo Stadio Provinciale il 31 marzo alle 14.30, la società ha deciso di celebrare il proprio 114esimo anniversario con l'iniziativa "E siamo ancora qua. #114", che prevede prezzi speciali nel settore Gradinata per le famiglie ed i bambini.

I prezzi nel Settore Gradinata sono i seguenti:

– Papà + figlio/a under 14 € 4,00*

-Mamma + figlio/a under 14 € 3,00*

-Papà + Mamma + figlio/a under 14 € 6,00*

*inclusa prevendita

Chi è già abbonato nel Settore Gradinata potrà portare il proprio figlio/a (senza limite di età) allo Stadio al simbolico prezzo di € 1,00 (biglietto figlio/a inclusa prevendita).

I biglietti a tariffa speciale potranno essere acquistati esclusivamente presso la biglietteria del Trapani Calcio.

La tariffa speciale, essendo dedicata alle famiglie, è applicabile solo a genitore (o genitori) e figlio/a (es. il costo complessivo del biglietto "speciale" per papà e figlio è di 4 euro) e non può essere applicata al singolo acquirente (che, recandosi allo stadio senza il figlio/a, pagherebbe quindi la tariffa ordinaria).

La società ha deciso di promuovere iniziative anche in altri Settori, per le prossime partite di campionato in casa.

© Riproduzione riservata