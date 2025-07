Frasi sessiste contro la deputata Ciminnisi, bufera sul consigliere di Paceco Ricciardi

È bufera a Paceco per le frasi sessiste rivolte a Cristina Ciminnisi, deputata all’Ars dei 5 Stelle, pronunciate dal consigliere Salvatore Ricciardi. «Quanto accaduto durante il Consiglio comunale di Paceco è un episodio vergognoso e indegno delle istituzioni democratiche. Le frasi sessiste nei confronti della nostra deputata regionale Cristina Ciminnisi non possono essere derubricate a semplice scivolone . Sono un inaccettabile atto di violenza istituzionale, lesivo della dignità non solo dei diretti interessati, ma di ogni donna che ogni giorno lotta contro stereotipi e discriminazioni». Lo dice in una nota la deputata siciliana del M5S Daniela Morfino, membro della Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio.

Salvatore Ricciardi, consigliere comunale a Paceco su Facebook si è poi scusato scrivendo: «In un momento di rabbia e frustrazione, scaturito dalla discussione accesa sul disservizio idrico e dalle difese inopportune intraprese dal suo sindaco nei confronti di altre altre forze politiche, ho risposto con rabbia. Sbagliare purtroppo è possibile quando specialmente si vive ogni giorno in mezzo alla gente con numerose problematiche di questo paese».