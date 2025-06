La rivolta dei sindaci del Belìce contro pale eoliche e fotovoltaico

Il proliferare di parchi eolici e fotovoltaici, con pale alte 200 metri e distese di pannelli solari in aree grandi quanto decine di campi di calcio, sta provocando una rivolta da parte dei sindaci del Belìce. Gli amministratori comunali lanciano l’allarme sul rischio di trasformare per sempre non solo un paesaggio incontaminato ma anche l’assetto economico di un territorio tradizionalmente vocato all’agricoltura e negli ultimi anni anche al turismo. È questa la preoccupazione emersa nel corso del consiglio comunale aperto convocato ieri a Castelvetrano. All’incontro erano presenti i sindaci del Belìce e alcuni deputati regionali. Pur ribadendo di essere favorevoli a una transizione green per contrastare i devastanti effetti del riscaldamento globale, i sindaci hanno tuttavia espresso le loro preoccupazioni per quello che hanno definito un «assalto selvaggio e indiscriminato» al territorio. Da qui la necessità di coniugare lo sviluppo delle energie rinnovabili con il rispetto dell’ambiente e del paesaggio.