Emergenza idrica a Trapani, Tranchida: «Fondi per riattivare un pozzo e altri lavori a Bresciana»

Due nuovi finanziamenti per affrontare la crisi idrica a Trapani e un messaggio politico netto. Il sindaco Giacomo Tranchida torna a parlare dell’emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio la città, rilanciando l’impegno dell’amministrazione con due importanti novità: 260.000 euro dalla Protezione Civile per riattivare il 18° pozzo, bloccato da anni per una frana, e altri 200.000 euro per la manutenzione della condotta Bresciana, principale arteria che trasporta l’acqua dai pozzi di Campobello di Mazara a San Giovanniello.

“L’acqua è vita, ma quando manca è malavita", ha detto Tranchida in un videp, che rilancia anche con un riferimento indiretto alle responsabilità del passato: "In alcuni casi c’è stata anche malavita, ma quello è compito dell’autorità giudiziaria. Noi non ci siamo girati dall’altra parte”.

L’obiettivo è duplice: aumentare la quantità d’acqua disponibile con la riattivazione del pozzo gemello e ridurre le perdite lungo la vecchia condotta, attraverso un intervento mirato nei tratti più critici. I lavori sul pozzo dovrebbero partire entro l’estate, con l’obiettivo di renderlo operativo a settembre, “compatibilmente con la tempistica amministrativa e sanitaria”.