Passo in avanti per la nuova radioterapia all'ospedale di Trapani

«L'approfondimento richiesto riguardava dei calcoli strutturali circa la sismicità», ha detto Costa, spiegando come questo passaggio sia fondamentale per ottenere il parere tecnico definitivo da parte della Commissione regionale Lavori pubblici dell’assessorato Infrastrutture, atteso entro giugno. Il progetto, che prevede la costruzione di un edificio di quattro piani per una superficie complessiva di oltre 5.000 mq, nasce da un lungo percorso avviato nel 2010 con il Documento unitario di programmazione degli investimenti sanitari della Regione e concretizzatosi nel 2015.

Dal 2016, con l’approvazione del progetto preliminare, si sono succeduti passaggi fondamentali: la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva aggiudicata nel 2017 al raggruppamento Rpa srl, le modifiche per adeguarsi alla nuova rete ospedaliera regionale approvata nel 2019 e, nel 2020, la trasmissione del progetto aggiornato in piena emergenza pandemica. Proprio nel 2020, il piano di potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva ha previsto la creazione di un reparto sub intensivo da 18 posti letto all’interno dell’ospedale.

Il 9 giugno 2023 il progetto esecutivo è stato completato, per un importo complessivo di 38.297.125 euro. Con l’invio dell’integrazione al Genio civile, la realizzazione del servizio di radioterapia e l’ampliamento dell’ospedale si avvicinano sempre di più. Un progetto che si inserisce nella visione di una sanità più moderna e accessibile per la comunità trapanese.