Trapani, nuova rotaroria tra la Provinciale 29 e la Circonvallazione

All’incrocio tra la Strada Provinciale 29 “Trapani–Salemi” e la Sp 83 “Circonvallazione di Trapani” è nata una nuova rotatoria che rinnova un punto stradale abbastanza critico che per diverso tempo è stato teatro di incidenti stradali. L’intersezione, ampia e priva di una chiara canalizzazione del traffico, ha rappresentato per molto tempo una criticità per i veicoli diretti non solo verso Trapani, ma anche in direzione Erice, Paceco, Salemi e l’autostrada A29, acuita dalla presenza della restrizione della carreggiata, lungo la Sp 83, per via del cantiere aperto dal Comune di Trapani per la riparazione della condotta idrica.

L’intervento del Libero Consorzio Comunale di Trapani arriva dopo una precisa richiesta del Comune di Trapani che, col parere favorevole della polizia municipale, ha sollecitato la valutazione di un’opera strutturale in grado di migliorare la sicurezza stradale.

Il crocevia interessato è un nodo strategico per la mobilità dell’intero comprensorio: collega infatti diversi comuni all’autostrada e registra quotidianamente un elevato flusso veicolare, con scarse possibilità di percorsi alternativi. La pressione costante sul traffico ha reso indispensabile una soluzione in grado di gestire i flussi e ridurre i rischi.