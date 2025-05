Luce e design, il ponte Arena cambia volto e rilancia l’immagine urbana di Mazara del Vallo

Da anni si parlava della necessità di intervenire. Adesso il ponte Arena, a Mazara del Vallo, ha un nuovo volto. È entrato in funzione in questi giorni il nuovo impianto di illuminazione che ridisegna, dopo il tramonto, il profilo del viadotto cittadino che attraversa l’omonimo fiume. Un intervento atteso, pensato per coniugare sicurezza stradale, efficienza energetica ed estetica urbana. E che riesce, senza eccessi, a restituire dignità a uno degli scorci più visibili della città.

Il progetto – finanziato con fondi del Libero Consorzio Comunale di Trapani e approvato con provvedimento del Dirigente del Settore 7°, n. 1072 del 27 novembre 2024 – ha previsto la sostituzione completa del vecchio impianto, ormai dismesso, con un nuovo impianto a LED. L’importo complessivo dell’intervento, previsto in progetto, è di circa 190.000 euro. Il nuovo sistema punta a garantire una migliore visibilità per pedoni e veicoli e ad offrire un impatto visivo sobrio e ordinato, in armonia con l’ambiente urbano.