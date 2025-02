Valderice, morto l'ex parlamentare Vincenzo Miceli

«Con profondo dolore e tristezza nel cuore, la comunità trapanese piange la perdita dell’onorevole Vincenzo Miceli - scrive in una nota Massimo Di Gregorio -, uomo di straordinaria statura politica e umana che stanotte ci ha lasciati. N’zino è stato un vero faro per la nostra azione politica, una guida illuminata che ha ispirato generazioni di compagni e cittadini con la sua visione, il suo coraggio e la sua integrità irreprensibile. La sua passione per il bene comune, la sua dedizione al servizio pubblico e la sua profonda umanità hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della nostra Valderice. Mente fina e lucida, osservatore critico, uomo pieno di risorse e soluzion»i.

«È stato un politico lungimirante, un leader capace di anticipare i tempi e di affrontare le sfide con intelligenza e determinazione - continua la nota -. Ha sempre messo al primo posto gli interessi dei cittadini, lavorando con instancabile impegno per costruire una società più giusta, libera e prospera, diventando a Roma e nelle sale ministeriali riferimento per le politiche pensionistiche ed assistenziali per tutte le casse previdenziali, portandolo il 30 maggio 2005 a ricevere l'oscar capitolino, cioè il Premio simpatia come personaggio distintosi per cultura, impegno nella solidarietà ed a favore dell'ambiente. La sua eredità è un esempio luminoso di rettitudine morale, di coerenza ideale e di amore per la politica, incarnando i valori più nobili della politica, dimostrando che è possibile coniugare l'impegno per il bene comune con l'integrità morale e la passione civile».

I funerali si terranno domani (23 febbraio 2025), nella chiesa di Cristo Re a Valderice alle 12.30.