Marsala senza ufficio turistico, il Comune studia un bando che riesca a fare quadrare i conti

L’ufficio turistico di Marsala resta chiuso, nessuno vuole gestirlo. Il Comune dovrà provvedere ad un nuovo bando. La società Pirene srl, che con il primo si era aggiudicata la gestione dell'ufficio turistico comunale, ha rinunciato all’incarico proprio nella fase preliminare. In un primo momento, aveva detto sì, poi si è tirata indietro.

Il Comune, guidato dal sindaco Massimo Grillo, aveva bandito una gara per affidare la gestione dell'ufficio per nove anni, con l'obiettivo di migliorare l'accoglienza e la promozione turistica del territorio. La Pirene srl era risultata l'unica partecipante al bando e si era aggiudicata la gestione. Nel bando era chiaro un punto, cioè che il Comune avrebbe messo a disposizione solo i locali, per il resto la gestione era a spese dell'assegnatario. La Pirene srl potrebbe aver valutato che gli introiti derivanti dalla vendita di biglietti per percorsi turistici e gadget non sarebbero stati sufficienti a coprire le spese, in particolare quelle del personale.