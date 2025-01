Inchiesta Asp di Trapani, dopo la condanna si dimette il presidente del Consiglio comunale

Annalisa Bianco si è dimessa da presidente del Consiglio comunale di Trapani. La decisione arriva dopo la sospensione disposta dalla Prefettura a seguito della condanna in primo grado a due anni e otto mesi per corruzione nell’ambito dell’inchiesta Aspide che aveva coinvolto alcuni dipendenti dell’Asp, dove la Bianco era dipendente. Annalisa Bianco era stata eletta nel 2023 con la lista civica Trapani Tua.

«In attesa che venga ristabilita la verità nelle giuste sedi, e per senso di correttezza, responsabilità e profondo rispetto delle istituzioni, rassegno le mie dimissioni da presidente del Consiglio comunale di Trapani», ha detto Bianco. Al suo posto in Consiglio siederà Totò Braschi, primo dei non eletti della lista Trapani Tua, e la presidenza viene affidata al vice Andrea Genco.