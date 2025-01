La chiusura della diga Trinità a Castelvetrano, Schifani chiama Salvini

Sono in corso contatti tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per un’attenta valutazione sui provvedimenti da adottare per superare le criticità relative all’utilizzo della diga Trinità nel territorio di Castelvetrano.

Il ministero delle Infrastrutture nei giorni scorsi aveva disposto la messa fuori esercizio della diga Trinità a Castelvetrano mediante la progressiva riduzione dei livelli idrici, perchè la diga non sarebbe sicura soprattutto in caso di terremoti. I livelli massimi autorizzati d’accumulo sono ora da 50 a 54 metri sul livello del mare, il resto dell’acqua dovrà essere sversata fuori.

Contro la chiusura della diga vi sono state le prese di posizioni di diversi sindaci del territorio, delle organizzazioni sindacali agricole, di esponenti politici perchè l’acqua della diga serve a irrigare una vastissima area soprattutto coltivata a vigneto.

Mit: su Diga Trinità l'obiettivo è trovare soluzioni celeri