Dalla Sicilia l'appello per l'attivista curda Pakhshan Azizi, condannata a morte in Iran

Sedici, tra associazioni e organizzazioni di Marsala, Trapani, Palermo e Napoli, quasi tutte in difesa dei diritti della donna, con un documento congiunto lanciano un appello al governo italiano e all’Ue affinché «intervengano urgentemente con tutti gli strumenti politici e diplomatici utili a chiedere la liberazione di Pakhshan Azizi», condannata a morte in Iran con le accuse di «ribellione» alla Repubblica islamica, nonché di far parte di gruppi armati curdi ritenuti fuori legge.

«Azizi - si legge nel documento che vede come prima organizzazione firmataria la Casa di Venere di Marsala - ingiustamente detenuta dal 2023 nel carcere di Evin (luogo tristemente noto per la violazione dei diritti umani e dove è stata rinchiusa fino a qualche giorno fa la nostra giornalista Cecilia Sala), è stata condannata a morte dalla suprema corte di Teheran che ha confermato la sentenza emessa dal tribunale iraniano dopo un processo iniquo.

L’attivista curda Azizi rischia l’impiccagione per aver svolto in Siria attività pacifiche, incentrate esclusivamente sugli aiuti umanitari, senza alcuna connotazione politica. Si tratta di una sentenza disumana volta ad arrestare il movimento Donna Vita e Libertà iniziato nel 2022 in conseguenza dell’uccisione di Masha Amini».