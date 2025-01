Fondazione Orestiadi di Gibellina, il presidente Pumilia lascia in polemica col sindaco

Ha annunciato le sue dimissioni da presidente della Fondazione Orestiadi di Gibellina l’ex parlamentare Calogero Pumilia. Sullo sfondo ci sarebbero contrasti con il sindaco Salvatore Sutera e con alcuni componenti del consiglio di amministrazione.

«Come una sorta di dannazione - dice Pumilia - all’inizio del percorso della celebrazione di capitale dell’arte contemporanea per il 2026, in questa terra di Sicilia spesso si è molto bravi a trasformare un’opportunità in un’occasione di rissa banale e volgare».

Pumilia parla in particolare di «desideri infantili di protagonismo e di inconscia autodistruzione», non aggiungendo altro. «In dieci anni di lavoro - aggiunge - da una condizione di totale fallimento e di chiusura, la Fondazione Orestiadi è tornata ad essere una delle istituzioni più rilevanti dell’arte contemporanea, preservando la memoria del suo fondatore Ludovico Corrao. Ha costituito la ragione principale per il recente successo, ha ottenuto un impensato riconoscimento da parte della Giunta e dell’Assemblea regionale in sede di approvazione di bilancio. A tutto ciò ha contribuito l’incremento delle iniziative e l’espansione della presenza al di là della sua sede naturale. Nella peggiore tradizione isolana - conclude - può cominciare il percorso inverso».