Finanziaria regionale, per l'aeroporto Birgi 8 milioni all'anno per tre anni

Il dopo Covid, momento più basso della sua storia a causa della chiusura, ha visto l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi lanciato in una corsa verso il risanamento dei conti e, soprattutto, verso il milione di passeggeri, traguardo che è stato raggiunto e superato da Airgest, società di gestione dello scalo trapanese, nel 2023 e confermato nel 2024.

Oggi, grazie alla Finanziaria, appena approvata dall'Assemblea regionale siciliana, il futuro dell'aeroporto scalo viaggia in acque sicure e floride, con un investimento previsto di 8 milioni all'anno, per il triennio 2025/2027, che saranno destinati a promuovere i collegamenti aerei e incrementare il traffico passeggeri.

«Lo sforzo fatto, in questi anni, per consegnare al territorio trapanese un aeroporto con solide basi e prospettive per il futuro - sottolinea il presidente di Airgest, Salvatore Ombra - è sempre stato sostenuto dal Governo regionale che, con le misure contenute nel bilancio e nella legge di stabilità 2025/2027, predisposta dall'assessorato regionale dell'Economia, e approvata dall'Assemblea regionale siciliana, conferma il suo impegno per la città di Trapani e per la sua provincia. Per questo, desideriamo ringraziare il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l'assessore all'Economia, Alessandro Dagnino per aver dato ad Airgest la giusta forza attrattiva nei confronti delle compagnie aeree che determinano il traffico degli scali».