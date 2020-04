Crisi economica a Trapani, il piano in otto punti del sindaco Tranchida

Sono otto i punti del piano del sindaco Tranchida per sostenere le imprese di Trapani del settore turistico-alberghiero. Un documento inviato alle istituzioni con cui si chiede supporto per la riapertura.

Risollevare le sorti economiche, spiega il primo cittadino, è possibile attraverso: la riapertura del comparto già dai primi di maggio; apertura della mobilità all’interno della Regione Siciliana anche per motivi di svago e vacanze già a partire dal 15 maggio; consentire da subito le attività della nautica da diporto e della pesca sportiva (importante bacino lavorativo in città); assicurare interventi urgenti in favore delle piccole imprese; assegnazione urgente di contributi a fondo perduto per le spese di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sanificazione ambienti; garantire la proroga dell’attuale termine di cassa integrazione per il settore; garantire deciso allentamento dei vincoli finanziari ai Comuni per l’impiego delle risorse proprie accantonate da mille vincoli, tanto per investimenti, quanto per servizi in favore della comunità cittadina; assicurare concreto decentramento di risorse ai Comuni, da impiegare senza vincoli burocratici per la spedita gestione di ulteriori aiuti alle piccole imprese.

