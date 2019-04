Dal governo Musumeci ok allo stato di calamità per le alluvioni a Trapani, Caltanissetta e Ragusa

Il governo Musumeci ha approvato la proposta di declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamità naturale dopo le alluvioni dello scorso autunno nella provincia di Trapani, e gelate dei primi di gennaio in quelle di Caltanissetta e Ragusa.

Gli eventi alluvionali che si sono registrati tra il 31 ottobre e il 10 novembre del 2018 nel Trapanese hanno provocato danni alle strutture per circa 5,4 milioni di euro. Il provvedimento prevede aiuti in conto capitale e l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dell’impresa danneggiata e dei lavoratori dipendenti.

Il ministero delle Politiche agricole dovrà ora pronunciarsi sul riconoscimento delle somme.

"Completiamo il ciclo di delibere per le proposte di declaratoria per gli eventi alluvionali che si sono registrati in Sicilia lo scorso inverno - commenta l’assessore per l'Agricoltura, Edy Bandiera - e ora attendiamo l’avvio dell’iter per la liquidazione delle risorse, che deve passare da un adeguamento del fondo di solidarietà".

