Miss Italia, la marsalese Vincenza Sciacca si impone a Vita: dieci qualificate, ecco i nomi e le foto

Dieci le ragazze selezionate per la fase regionale di Miss Italia durante la prova che si è svolta a Vita, in provincia di Trapani, sotto l'egida del patron per la Sicilia Salvo Consiglio. Sono tutte della Sicilia occidentale, cinque della provincia di Trapani, tre della città di Palermo, una di Piana degli Albanesi e una anche della provincia di Agrigento (ovvero di Sciacca).

A vincere la prova è stata una concorrente di Marsala, Vincenza Sciacca di 23 anni, che si è aggiudicata la corona Miluna e la fascia di Miss Vita. Sul podio anche Miriam Sangiorgi, diciannovenne di Palermo (seconda, Miss Rocchetta Bellezza) e Chiara Di Bella, ventunenne, marsalese come la vincitrice. Per lei la fascia di Miss Framesi. Qualificate anche Federica Messina (21 anni, di Alcamo), Giulia Dell’Ajra (19 anni, Palermo), Caterina Caramanno (19 anni, Piana degli Albanesi), Melissa Lapunzina (19 anni, Palermo), Irene Maria Cintura (19 anni, Valderice), Celeste Russo (22 anni, Sciacca) e Gloria Messina (18 anni, Alcamo).