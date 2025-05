Panificio «A Maidda» a Trapani, premiato dal Gambero Rosso

Nel cuore di Trapani, tra i profumi antichi della farina e le mani esperte di chi ha fatto dell’arte bianca una vocazione, il panificio A Maidda ha conquistato un posto d’onore nella scena dolciaria italiana. La sua colomba pasquale, frutto di una lavorazione artigianale attenta e appassionata, si è classificata terza a livello nazionale nel prestigioso contest del Gambero Rosso, un riconoscimento che celebra non solo la bontà del prodotto, ma anche la filosofia che sta dietro ogni suo step.

Quella di A Maidda non è una semplice colomba: è un viaggio nella tradizione, realizzato con ingredienti selezionati e tecniche che rispettano i tempi naturali della lievitazione. Fragranza, leggerezza e digeribilità. La lavorazione è lenta, come impone l’artigianato autentico: pazienza, cura, controlli costanti e amore per ogni fase del processo. Viene utilizzato il lievito madre vivo non solo nelle colombe ma in tutti i prodotti da forno. Le materie prime sono di altissima qualità: burro di latteria, uova fresche da allevamenti locali, scorze d’arancia candite artigianalmente, vaniglia naturale, farine italiane macinate a pietra. Ogni ingrediente viene dosato con maestria per creare un equilibrio perfetto tra gusto, sofficità e profumo. Nessun aroma artificiale, nessun compromesso sulla qualità: solo passione, esperienza e rispetto per la tradizione.

Ma ciò che rende davvero speciali le colombe di A Maidda è la cura artigianale ad ogni passo: dall’inizio fino alla glassatura croccante con mandorle e zucchero in superficie, ogni colomba viene trattata come un’opera d’arte. E il pubblico, così come la giuria del Gambero Rosso, se ne è accorto: gusto armonico, consistenza perfetta, estetica elegante e artigianalità pura. Un risultato che parla siciliano ma vola alto in tutta Italia. A Maidda è oggi un simbolo della nuova pasticceria siciliana che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici.

Per questa Pasqua, scegliere una colomba firmata A Maidda significa portare a tavola un’eccellenza premiata, ma soprattutto un pezzo di Sicilia vera, fragrante. Non è il primo riconoscimento ricevuto dal Gambero Rosso, nel 2021 Pietro Cardillo - la sua anima, esperienze all’Accademia di Niko Romito e successivamente nel suo ristorante 3 stelle Michelin - è stato premiato dalla guida del Gambero Rosso con il premio «Pane dell’anno».

«Il pane è vita, è natura, è tutto - spiega -. Ogni giorno è una sfida e ogni giorno cerco di rispettare e ascoltare la Natura. Ogni farina è differente, ogni anno cambia un po’ e noi panettieri dobbiamo essere legati agli agricoltori che coltivano il grano per capire come far esprimere al meglio un grano, una farina, un pane». A Maidda ha un Calendario del pane in cui ogni giorno ci sono due pani con grani antichi diversi, a rotazione fra Maiorca, Tumminia, Rossello, Perciasacchi, Senatore Cappelli e Monococco. Chi fosse interessato può acquistare tutto l’anno anche nel negozio on line www. panificioamaiddacardillo.it pane, colombe, biscotti e dolci tipici.