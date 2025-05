Esmeraldos a Marsala, quando la bontà è infinita

Marsala esiste un luogo dove la tradizione dolciaria incontra la passione autentica per l’artigianalità: il Bar Esmeraldos. Dal 1956 punto di riferimento per chi cerca qualità e gusto, questo storico locale si trasforma, durante il periodo pasquale, in un vero e proprio palcoscenico del dolce, dove nascono capolavori che parlano il linguaggio della festa, della famiglia e della tradizione.

Le colombe pasquali firmate Esmeraldos sono un inno alla pasticceria artigianale: soffici, profumate, realizzate con lievitazioni lente e naturali, come si faceva una volta. Ogni colomba viene lavorata a mano con attenzione ai dettagli e viene arricchita da ingredienti selezionati: scorze d’arancia candita, vaniglia, burro di alta qualità, farine macinate a pietra. Il risultato è un dolce che conquista per la sua consistenza ariosa e il gusto ricco ma equilibrato.

Immancabili le varianti gourmet, come quella al pistacchio o al cioccolato fondente, che incontrano i gusti più moderni senza mai tradire la tradizione. Ma Pasqua, da Esmeraldos, non è solo colomba: a distinguere davvero il bar è anche la produzione di uova di Pasqua artigianali, veri e propri gioielli di cioccolateria. Ogni uovo è un pezzo unico, realizzato con cioccolato di altissima qualità – fondente, al latte o al pistacchio – e decorato con cura, a mano, con tecniche che richiamano la grande arte pasticcera italiana.

Il laboratorio del Bar Esmeraldos lavora senza sosta nei giorni che precedono la Pasqua, ma sempre con la stessa filosofia: qualità, tradizione e passione. È questa l’alchimia che ha reso il locale una tappa fissa per tanti marsalesi e non solo, che ogni anno scelgono di portare sulle loro tavole i dolci creati da questo angolo di eccellenza siciliana. Il profumo delle colombe appena sfornate, il luccichio delle uova decorate a mano, il sapore autentico dei dolci della tradizione, dalla cassata ai cannoli: al Bar Esmeraldos, la Pasqua ha il gusto dell’artigianalità vera.

Una festa per gli occhi e per il palato, che ogni anno rinnova il suo incanto. Non solo. Da sempre l’obiettivo è garantire la massima qualità in ogni dolce utilizzando solo materie prime selezionate. Questa attenzione ai dettagli è il primo segreto che permette di offrire ai clienti un’esperienza sensoriale unica. L’alta pasticceria che dà vita a pasticcini, cannoli e mignon di creme, frutta e ricotta, va a braccetto con le prelibatezze salata, come calzoni, panini, arancine e focacce. La varietà di piatti salati semplici o più sofisticati a base di pesce, ideali per un pranzo veloce o per l’asporto, consente di soddisfare i gusti di ogni cliente.