Bottai Li Causi, la tradizione nel segno della sostenibilità

Riciclare significa preservare le risorse del pianeta dando una seconda vita ai materiali. I maestri bottai Li Causi, bottega storica di Marsala, seguono questa direzione. Una mission per massimizzare il valore del legno di quercia e prolungarne la durata. Ogni botte viene analizzata attentamente per identificare gli effetti di usura e invecchiamento. Tecniche tradizionali garantiscono che ogni botte sia restaurata e pronta per un nuovo ciclo di vita.

Un approccio sostenibile che permette a ogni singola botte di durare più di 100 anni. Li Causi è una realtà artigiana antichissima. Un’avventura che nasce nel 1863, ma che guarda al futuro con grande entusiasmo e impegno. Da sei generazioni, l'azienda si dedica con passione alla produzione di botti di alta qualità per il vino e ha intrapreso un importante percorso verso la sostenibilità. Parte dei macchinari e delle attrezzature della bottega richiedono un consumo significativo di energia elettrica, per questo motivo Li Causi ha deciso di installare un impianto fotovoltaico da circa 100 kilowatt, capace di soddisfare completamente il fabbisogno energetico dell’azienda. Un gesto che non solo garantisce un importante risparmio economico, ma che risponde anche all'esigenza di ridurre l’impatto ambientale, in linea con le attuali sfide ecologiche. L'uso dell'acqua è altrettanto razionalizzato e ridotto al minimo necessario, mentre tutti i trucioli e gli scarti derivanti dalla lavorazione del legno vengono riutilizzati per produrre il calore necessario alla tostatura delle botti, in un’ottica di economia circolare. Li Causi ha continuato negli anni a guidare il settore delle botti, innovando e sperimentando nuove tecniche. Il segreto del successo risiede nella trasmissione delle competenze e nella passione che ogni generazione ha saputo trasmettere alla successiva. «Abbiamo ottimizzato i nostri processi per ridurre il consumo di acqua ed energia elettrica, utilizzando materiali certificati e di alta qualità, che allungano la vita delle nostre botti - spiega Girolamo Li Causi - Inoltre, portiamo avanti un’importante attività di restauro e manutenzione, che ci ha permesso di ampliare il nostro portfolio e di espandere la nostra eccellenza».

Oggi le botti Li Causi sono un simbolo di Marsala e della Sicilia e rappresentano il meglio del Made in Italy, esportato in tutto il mondo. Nonostante le difficoltà degli anni passati, come la pandemia del 2020, la famiglia Li Causi ha dimostrato una straordinaria resilienza, continuando a prosperare e ad adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. La loro storia è un tributo alla tradizione artigiana e alla determinazione di un’impresa che, con passione e dedizione, continua a raccontare la storia unica di Marsala e ad ispirare le generazioni future a preservare e valorizzare le proprie radici culturali.