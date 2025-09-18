Il Cous cous fest celebra le culture del mondo a San Vito Lo Capo

Prende il via domani 19 settembre a San Vito Lo Capo la 28ª edizione del Cous cous fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale che animerà la cittadina fino al 28 settembre. La rassegna all’insegna dello slogan «Meet, feel, love», un invito a incontrarsi, condividere emozioni e celebrare le culture del mondo. Un messaggio che racchiude lo spirito del festival: inclusione, convivialità e passione.

«Siamo pronti ad accogliere una nuova edizione del Cous Cous Fest - ha detto Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo - un appuntamento che da anni rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità e un ponte di dialogo tra popoli e culture». A raccontare i protagonisti del festival ci saranno i conduttori Rai Tinto, Federico Quaranta, Valentina Caruso e Peppone, ma anche Fabrizio Nonis, il «Beker» volto di Gambero Rosso Channel e Andrea Lo Cicero, ex rugbista della nazionale italiana, chef e volto televisivo.