Rubinetto a secco in diversi Comuni siciliani

Un’intera giornata senz’acqua in diversi Comuni siciliani. Siciliacque ha annunciato due distinte sospensioni del servizio per consentire interventi di manutenzione straordinaria sugli acquedotti Fulgatore-Alcamo e Fanaco.

Domani (martedì 2 settembre) dalle 7 del mattino, sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fulgatore-Alcamo: resteranno senza fornitura Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice (frazione Ballata), Buseto Palizzolo (frazione Bruca), Calatafimi-Segesta (zona industriale contrada Fegotto) e Trapani (frazioni di Fulgatore e Ummari). I lavori saranno eseguiti nelle contrade Torretta e Neghelli (Trapani), Triolo (Alcamo) e Inici (Castellammare del Golfo). La distribuzione idrica sarà ripristinata gradualmente tra le 14 e le 19 di mercoledì (3 settembre).

Giovedì (4 settembre), a partire dalle 5 del mattino, toccherà all’acquedotto Fanaco. Sono in programma sette interventi di manutenzione lungo l’adduttore principale: resteranno senz’acqua per un giorno Acquaviva Platani, Bompensiere, Canicattì, Aragona, Campofranco, Casteltermini, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Serradifalco, Sommatino, Sutera e i Consorzi di Bonifica 3 e 4. L’erogazione sarà riattivata tra le 12 e le 20 di venerdì (5 settembre).