Assoaeroporti, a luglio passeggeri in calo del 13% a Trapani-Birgi

econdo Assoearoporti l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi nel mese di luglio ha registrato un calo del 13,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente: 125.000 passeggeri contro i 144.000 del 2024. I sei mesi di gennaio-luglio registrano oltre 576.000 passeggeri, -4,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una diminuzione che va in controtendenza rispetto ad altri aeroporti siciliani.
Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto: «Adesso che abbiamo vinto la battaglia sull’abolizione dell’addizionale comunale sui biglietti aerei molto cambierà. Questa situazione è destinata a migliorare nel 2026, i numeri non mi preoccupano semmai confermano la necessità di proseguire sul piano di rilancio già avviato».
Ombra afferma ancora: «A fine settembre i vertici di Ryanair saranno a Trapani per annunciare incrementi nelle rotte. Ci saranno buone novità per lo scalo. Poi partiremo con gli investimenti su Trapani con 13 milioni di euro».
Caricamento commenti
Commenta la notizia