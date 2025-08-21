Castellammare, 3 milioni dalla Regione per fermare l'erosione della costa

La Regione Siciliana ha destinato 3 milioni di euro del Piano di sviluppo e coesione 2014-2020 al Comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, per contrastare l’erosione costiera, mitigare il rischio idrogeologico e ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici. I fondi sono stati destinati con due distinti decreti dell’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente e serviranno a realizzare interventi di ripascimento della spiaggia Playa, per proteggere il litorale dalle mareggiate, e a mettere in sicurezza il costone roccioso antistante via Fugardi.

«Questo risultato - afferma l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale Mimmo Turano, che ringrazia l’assessore all’Ambiente Giusy Savarino per la sensibilità mostrata -, è frutto del lavoro che ho portato avanti insieme al sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto, al vicesindaco Lorena Di Gregorio, all’assessore Giovanni Ciufia e al consigliere comunale Salvatore Pumo. Grazie a questi fondi, il Comune potrà realizzare un’opera strategica per la tutela del litorale e la salvaguardia dell’ecosistema marino e costiero. È una bella notizia per la provincia di Trapani, per i cittadini e per i turisti che ogni anno scelgono per trascorrere le vacanze estive una delle zone più belle della Sicilia con un patrimonio naturalistico straordinario ed unico, che abbiamo il dovere di custodire e proteggere».