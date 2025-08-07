Calatafimi-Segesta, FiberCop prosegue la posa dei cavi in fibra ottica

Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di Calatafimi Segesta avrà un’infrastruttura che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue, in sinergia con l’Amministrazione comunale, nel lavoro di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Calatafimi Segesta. I lavori per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga hanno già coinvolto diverse aree del territorio comunale, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci.

“Si ringrazia la società FiberCop per aver scelto Calatafimi Segesta tra le prime città ad essere fornita in tempi rapidi della nuova rete a banda ultralarga direttamente nelle abitazioni. Tale ammodernamento sicuramente porterà tanti benefici alle utenze private e alle attività economiche - afferma il sindaco Francesco Gruppuso -. La sinergia con l’azienda è stata proficua e si è certi che, tutto il futuro processo di ammodernamento, continuerà con le attenzioni dovute alla rete stradale e nel rispetto ambientale”.

“FiberCop sta realizzando un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori, attraverso connessioni stabili e veloci, che permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale – ha dichiarato Massimo Zaffiro, Responsabile Operations Area Sud di FiberCop -. L’investimento nella trasformazione digitale del Paese promuove l’adozione della fibra ottica e facilita l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio”.

I lavori in programma

Gli interventi, che hanno già coinvolto diverse zone del centro cittadino, in particolare Via Arata, Via Vittorio Emanuele, Via San Rocco, continueranno in Corso Garibaldi fino a interessare nel corso del 2026 la maggior parte del territorio comunale.

Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell’ambito dell’illuminazione pubblica. I lavori di scavo, dove necessari, saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.

I cittadini possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare delle prestazioni della nuova rete.